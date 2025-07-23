موجة حارة تضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا والقاهرة تتخطى 40 درجة

تشهد مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، موجة حارة جديدة وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ"الشديدة"، تؤثر على معظم الأنحاء وتزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تضاعف الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتستمر الموجة على مدار اليوم، وسط تحذيرات من الخروج في أوقات الذروة.

طقس شديد الحرارة على أغلب المناطق

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، مع توقعات باستمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتكون الأجواء رطبة وخانقة ليلًا بسبب الزيادة الكبيرة في الرطوبة.



الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة مئوية

أوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المحسوسة تتجاوز القيم المُعلنة بنحو 2 إلى 4 درجات بسبب الرطوبة، حيث تسجل القاهرة الكبرى، على سبيل المثال، 41 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى، بينما تصل المحسوسة إلى 43 درجة مئوية، وهو ما يتطلب الحذر خلال ساعات الظهيرة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

شبورة مائية تعيق الرؤية في الصباح

كما أشارت الهيئة إلى استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وتُركز الشبورة على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال البلاد، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

الملاحة البحرية مستقرة

وبالنسبة إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت الأرصاد أنها خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 1.75 متر، مما يسمح بحركة ملاحية طبيعية دون تأثيرات سلبية متوقعة على الصيادين أو الموانئ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة اليوم في مختلف مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى: العظمى 41 – المحسوسة 43

جنوب الصعيد: العظمى 43 – المحسوسة 45

شمال الصعيد: العظمى 42 – المحسوسة 44

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 43 – المحسوسة 45

جنوب الوجه البحري: العظمى 40 – المحسوسة 42

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 34 و39 درجة

الأرصاد: ننصح بتجنب الشمس المباشرة

اختتمت هيئة الأرصاد تحذيراتها بالتأكيد على ضرورة:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل

تأجيل الخروج إلى ما بعد غروب الشمس إن أمكن

الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة صباحًا