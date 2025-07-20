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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة تسجل 40 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد حول الموجة الحارة

أحوال الطقس
أحوال الطقس
تقرير صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75. متر والرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 37 26
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 38 25
بنها 37 26
دمنهور 35 23
وادي النطرون 37 25
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 35 24
الزقازيق 37 25
شبين الكوم 36 24
طنطا 35 24
دمياط 33 25
بورسعيد 34 26
الإسماعيلية 39 24
السويس 38 24
العريش 33 22
رفح 33 22
رأس سدر 37 23
نخل 36 18
كاترين 32 17
الطور 34 25
طابا 34 22
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين 32 22
مطروح 31 23
السلوم 33 23
سيوة 38 23
رأس غارب 39 27
الغردقة 39 29
سفاجا 40 27
مرسى علم 39 29
شلاتين 39 28
حلايب 37 29
أبو رماد 38 27
رأس حدربة 36 28
الفيوم 38 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 23
أسيوط 39 25
سوهاج 40 26
قنا 41 28
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 41 24
أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 33
المدينة المنورة 43 31
الرياض 43 29
المنامة 39 33
أبوظبي 45 32
الدوحة 43 33
الكويت 48 36
دمشق 37 22
بيروت 31 27
عمان 34 23
القدس 31 22
غزة 31 25
بغداد 46 30
مسقط 33 28
صنعاء 31 18
الخرطوم 37 26
طرابلس 36 28
تونس 41 25
الجزائر 31 24
الرباط 27 16
نواكشوط 29 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 35 18
إسطنبول 34 21
إسلام آباد 35 25
نيودلهي 31 28
جاكرتا 32 22
بكين 35 23
كوالالمبور 37 24
طوكيو 34 27
أثينا 35 24
روما 35 23
باريس 23 16
مدريد 31 17
برلين 24 16
لندن 23 15
مونتريال 20 12
موسكو 24 17
نيويورك 28 28
واشنطن 31 19
أديس أبابا 21 13
 

الأرصاد هيئة الأرصاد حار رطب طقس شديد الحرارة شبورة مائية درجات الحرارة

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