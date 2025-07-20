احذروا الشواطئ.. الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية ونشاط رياح يُلطّف الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم، الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة على أغلب الانحاء نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، شهد صباحًا نشاط شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كانت كثيفة أحيانا على مناطق الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاعًا في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

احذروا الشواطئ .. الملاحة البحرية مضطربة

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يشهد البحر المتوسط نشاط رياح على بعض الشواطي، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40كم/ساعة، وارتفاع الموج يتجاوز المتران، بينما تكون الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس أيضا مضطربة، وسرعة الرياح تصل إلى 500كم/ساعة، وارتفاع الموج يتجاوز المتران ونصف.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27 درجة.