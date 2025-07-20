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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة
مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين 21 يوليو 2025 طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء وجنوبي البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75. متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 23

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 39 24

السويس 38 24

العريش 33 22

رفح 33 22

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

كاترين 32 17

الطور 34 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 22

مطروح 31 23

السلوم 33 23

سيوة 38 23

رأس غارب 39 27

الغردقة 39 29

سفاجا 40 27

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 28

حلايب 37 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 26

قنا 41 28

الأقصر 42 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 24

أبو سمبل 42 29

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درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 33

المدينة المنورة 43 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبي 45 32

الدوحة 43 33

الكويت 48 36

دمشق 37 22

بيروت 31 27

عمان 34 23

القدس 31 22

غزة 31 25

بغداد 46 30

مسقط 33 28

صنعاء 31 18

الخرطوم 37 26

طرابلس 36 28

تونس 41 25

الجزائر 31 24

الرباط 27 16

نواكشوط 29 23

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 35 18

إسطنبول 34 21

إسلام آباد 35 25

نيودلهي 31 28

جاكرتا 32 22

بكين 35 23

كوالالمبور 37 24

طوكيو 34 27

أثينا 35 24

روما 35 23

باريس 23 16

مدريد 31 17

برلين 24 16

لندن 23 15

مونتريال 20 12

موسكو 24 17

نيويورك 28 28

واشنطن 31 19

أديس أبابا 21 13

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