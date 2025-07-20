الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بانخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مما يعمل على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وشددت على أن درجات الحرارة المسجلة اليوم تسجل 36 درجة بالقاهرة الكبرى، متابعة: طقس اليوم حار رطب.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% في الأماكن الساحلية وفي القاهرة الكبري تتجاوز الـ 85%، ولذلك سنشعر بأن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها.

ونوهت بأن نسب الرطوبة مستمرة وتصل إلى ذروتها خلال فترات المساء، مشيرة إلى وجود نسمات رياح معتدلة ليلا ستساعد على تلطيف الأجواء.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة ولكنها تختفي مع سطوع أشعة الشمس، متابعة: هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

ونوهت بأن درجات الحرارة سترتفع من جديد مع بداية الأسبوع، ليكون الطقس شديد الحرارة رطب، لتتجاوز درجات الحرارة 39 درجة.