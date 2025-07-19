الأرصاد تعلن تغيرات مفاجئة في الطقس وتحذر السائقين| تفاصيل

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا جديدا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، متضمنا تفاصيل هامة حول التغيرات المنتظرة في درجات الحرارة، والتحذيرات المتعلقة بظواهر جوية قد تؤثر على حركة السير وسلامة المواطنين.

وجاء في البيان أبرز ملامح الطقس وتأثيراته المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبها، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بدءا من اليوم السبت ولمدة 48 ساعة، وذلك عقب موجة حارة اجتاحت البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ساد شعور كبير بارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية في ساعات الصباح

وأضافت الهيئة أن هذا التراجع في درجات الحرارة سيكون مؤقتا، إذ من المتوقع أن تعاود الارتفاع مجددا يوم الاثنين، مشيرة في بيان صدر عن خبرائها منذ قليل إلى تفاصيل الدرجات المتوقعة خلال اليوم.

وفي بيان عاجل، حذرت الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية المتوقعة، حيث تتشكل شبورة مائية في ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمجاورة للمسطحات المائية، وتكون كثيفة في بعض الأحيان لتصل إلى مستوى الضباب، خاصة في مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

كما شددت الهيئة على ضرورة توخي سائقي المركبات أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، حرصا على سلامتهم.

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم ظواهر حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قال إن هناك موجة حارة بدأت أمس، الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام نتيجة اقتران بين منخفض الهند الموسمي (شديد السخونة) ومنخفض السودان الموسمي (رطب وعميق).

ظواهر جوية

وقال "فهيم" إن هناك عدة ظواهر جوية نتيجة هذا المنخفض وهي: حرارة قياسية، ورطوبة خانقة، وشمس عمودية بأشعة قصيرة الموجة عالية الطاقة، تشكل خطرا مباشرا على الإنسان والنبات.

تفاصيل حالة الطقس

ويسود طقس حار ورطب على مناطق القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة في مناطق الجنوب، في حين يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال الليل على مختلف أنحاء البلاد.

ويصاحب هذا الطقس انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، بنسب تصل إلى نحو درجتين مئويتين.

كما يتوقع نشاط لحركة الرياح أحيانا في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من جنوب البلاد، بما في ذلك حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، حيث يبلغ ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يخص البحر الأحمر، فتكون حالته أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم السبت كما يلي:

الوجه البحري والدلتا:

القاهرة: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 25

العاصمة الإدارية: المحسوسة 39 – العظمى 37 – الصغرى 26

6 أكتوبر: المحسوسة 41 – العظمى 39 – الصغرى 26

بنها: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 25

دمنهور: المحسوسة 37 – العظمى 35 – الصغرى 24

كفر الشيخ: المحسوسة 37 – العظمى 35 – الصغرى 24

طنطا: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 25

المنوفية: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 25

الزقازيق: المحسوسة 39 – العظمى 37 – الصغرى 26

شبين الكوم: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 25

درجات الحرارة في السواحل الشمالية:

الإسكندرية: المحسوسة 35 – العظمى 32 – الصغرى 22

بلطيم: المحسوسة 34 – العظمى 31 – الصغرى 22

مطروح: المحسوسة 33 – العظمى 30 – الصغرى 23

السلوم: المحسوسة 36 – العظمى 33 – الصغرى 24

سيدي براني: المحسوسة 36 – العظمى 33 – الصغرى 23

رفح: المحسوسة 34 – العظمى 32 – الصغرى 26

العريش: المحسوسة 35 – العظمى 33 – الصغرى 25

بورسعيد: المحسوسة 34 – العظمى 32 – الصغرى 27

دمياط: المحسوسة 33 – العظمى 31 – الصغرى 26

الإسماعيلية: المحسوسة 40 – العظمى 38 – الصغرى 26

السويس: المحسوسة 40 – العظمى 38 – الصغرى 26

درجات الحرارة في شمال الصعيد:

الفيوم: المحسوسة 41 – العظمى 39 – الصغرى 26

بني سويف: المحسوسة 42 – العظمى 40 – الصغرى 27

المنيا: المحسوسة 42 – العظمى 40 – الصغرى 26

أسيوط: المحسوسة 43 – العظمى 41 – الصغرى 27

سوهاج: المحسوسة 43 – العظمى 41 – الصغرى 27

جنوب الصعيد:

قنا: المحسوسة 44 – العظمى 42 – الصغرى 28

الأقصر: المحسوسة 44 – العظمى 42 – الصغرى 28

أسوان: المحسوسة 45 – العظمى 43 – الصغرى 28

الوادي الجديد: المحسوسة 44 – العظمى 42 – الصغرى 27

أبو سمبل: المحسوسة 45 – العظمى 42 – الصغرى 28

درجات الحرارة في جنوب سيناء وشرق مصر:

رأس سدر: المحسوسة 38 – العظمى 36 – الصغرى 27

كاترين: المحسوسة 35 – العظمى 33 – الصغرى 20

الطور: المحسوسة 39 – العظمى 37 – الصغرى 27

شرم الشيخ: المحسوسة 41 – العظمى 39 – الصغرى 28

طابا: المحسوسة 37 – العظمى 35 – الصغرى 27