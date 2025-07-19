تغير المناخ يحذر: ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد لمدة 5 أيام

كشف الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن أهم ظواهر حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيثُ قال إن هناك موجة حارة بدأت أمس، الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام نتيجة اقتران بين منخفض الهند الموسمي (شديد السخونة) ومنخفض السودان الموسمي (رطب وعميق).

ظواهر جوية

وقال "فهيم" إن هناك عدة ظواهر جوية نتيجة هذا المنخفض وهي: حرارة قياسية، ورطوبة خانقة، وشمس عمودية بأشعة قصيرة الموجة عالية الطاقة، تشكل خطرا مباشرا على الإنسان والنبات.



درجات حرارة قياسية متوقعة:

القاهرة والدلتا: 41°C

شمال الصعيد: 42°C (المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط)

جنوب الصعيد: 44°C (سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأشعة الشمسية الآن قصيرة الموجة، ما يعنى اختراقا أعمق للجلد والنبات والتربة، مع الإحساس بالرطوبة شمالاً 80–90%، ما يعنى إحساسا خانقا بالحرارة مع شبورة صباحية كثيفة.

نصائح هامة

وقدم الدكتور محمد على فهيم عدة نصائح هامة للمواطنين خلال الموجة الحارة، هي:

شرب المياه بكميات وفيرة + تقليل الملح والكافيين.

تناول خضراوات وفاكهة غنية بالسوائل.

الملابس: قطنية – فاتحة – أكمام طويلة – غطاء رأس أبيض.

تأجيل أي مجهود بدني من 12صباحًا حتى 4 عصرًا.

كما نصح بعدم ترك تلك الأشياء داخل السيارة: “زجاجات الكحول أو العطور، أجهزة إلكترونية، بطاريات متنقلة، أي عبوات مضغوطة”.

حالة الطقس غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا، الأحد 20 يوليو 2025، على جميع أنحاء المحافظات والمدن المصرية.

ويسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، فيما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة ليلًا مع استمرار الإحساس بالرطوبة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية عن القيم المسجلة في الظل، ما يزيد من الشعور بالحرارة الفعلية.

كما حذّرت الأرصاد من شبورة مائية صباحية كثيفة، خاصة في ساعات الصباح الباكر (من الرابعة حتى الثامنة صباحًا) على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.