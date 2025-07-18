مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4630 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3968 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37040 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.49 جنيه للبيع و 49.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 57.34 جنيه للبيع، و 57.18 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 66.33 جنيه للبيع، 66.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.19 جنيه للبيع، 13.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 161.93 جنيه للبيع، و 161.44 جنيه للشراء.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة، وأن أمس كانت ذروة الارتفاعات، وأن درجة الحرارة أمس سجلت 40 درجة.

ولفتت إلى أن البلاد اليوم الجمعة تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ولكن أقل من درجة الحرارة التي سجلت أمس بـ درجتين، وأن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي ينتج عنه ارتفاع في نسب الرطوبة.



وتابعت أن البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تجاوزت المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية.

وأوضحت منار غانم أن أعلى درجة حرارة خلال الأيام الماضية سُجلت يوم الخميس، حيث بلغت العظمى في القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية في الظل، مشيرة إلى أن الشعور الفعلي بدرجة الحرارة كان أعلى من ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة التي تراوحت بين 65% و85% في بعض المناطق، وهو ما تسبب في شعور المواطنين بدرجات حرارة محسوسة وصلت إلى 43 درجة.

وأضافت منار، أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، على أن يستمر التحسن خلال أيام السبت والأحد، حيث يُتوقع أن تسجل الحرارة العظمى في القاهرة ما بين 35 و36 درجة مئوية، وبداية من منتصف الأسبوع المقبل سنشهد موجة حارة جديدة.

أشارت غانم إلى أن فصل الصيف لا يزال في أوجه، مؤكدة أن شهر أغسطس يُعد من أكثر شهور السنة حرارة في مصر، وبالتالي من الطبيعي أن تمر البلاد خلاله بموجات حارة متقطعة، قد تستمر حتى منتصف سبتمبر، بالتزامن مع تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا والتي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق متصل، لفتت "غانم" إلى أن تغير المناخ له دور واضح في الاضطرابات التي نشهدها مؤخرًا في أنماط الطقس داخل مصر، مثل تسجيل أمطار في فصل الصيف، وخاصة في محافظات الصعيد، وهو ما لم يكن معتادًا في السابق.

قالت الدكتورة منار غانم إن أحد المؤشرات المهمة لتغير المناخ هو امتداد الحزام المداري شمالًا، ليصل إلى بعض محافظات الوجه القبلي مثل أسوان وحلايب وشلاتين، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وصلت أحيانًا إلى حد السيول، في فترات غير معتادة مثل شهري يوليو وأغسطس، مما يعكس تغيرًا في الخرائط المناخية المعتادة.

