الأرصاد تزف بشرى: انخفاض في درجات الحرارة اليوم

يشهد حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء نهارا.

الطقس اليوم في مصر

ويكون الطقس اليوم، ليلا مائل للحرارة رطب وفي الصباح الباكر أيضا.

وتأثر الطقس اليوم، صباحا بنشاط شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كانت كثيفة أحيانا على مناطق الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتان إلى أربع درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والبحر الأحمر معتدل يكون ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة.