قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أوصى النبي بالإكثار من الطاعات أواخر محرم؟.. لـ3 أسباب
آخر موعد لتنازل المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا
8 معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى بوزارة الصناعة
الاتحاد الفلسطيني يحذف بيانًا بشأن اللاعب وسام أبو علي .. تفاصيل
17 شهيدا وعشرات المصابين في الاستهداف الإسرائيلي لمراكز المساعدات بغزة
عقوبتهما سريعة في الدنيا... علي جمعة يحذر من فعلين شائعين
لخدمة المصطافين.. تشغيل قطارات مكيفة على خط القاهرة - مرسى مطروح
الأرصاد تزف بشرى: انخفاض في درجات الحرارة اليوم
ترامب يصعد ضغوطه ويخطط لفرض 20% رسوما على بضائع الاتحاد الأوروبي
آخر أسبوع في المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة
أخبار العالم | الرئاسة السورية تدعو لضبط النفس في السويداء.. وترامب يعلن قرب إطلاق سراح 10 رهائن من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى: انخفاض في درجات الحرارة اليوم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

يشهد حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء نهارا.

الطقس اليوم في مصر

ويكون الطقس اليوم، ليلا مائل للحرارة رطب وفي الصباح الباكر أيضا.

وتأثر الطقس اليوم، صباحا بنشاط شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كانت كثيفة أحيانا على مناطق الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري.

ويشهد الطقس اليوم، ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتان إلى أربع درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والبحر الأحمر معتدل يكون ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 26 درجة.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

حفل أنغام

قولولي يا أنغام.. موقف مفاجئ في حفل افتتاح مهرجان العلمين 2025

بائع العسلية بالمحلة

فشل الصلح بين أسرة الشاب المتهم وأسرة بائع العسلية بالمحلة ..فيديو وصور

هدير عبد الرازق

بلاغ رسمي ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديو خناقةالشقة| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

مركز الملك سلمان ينقذ طفلة فلسطينية مصابة بورم دماغي

اليساندرو فيتاديني

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعيّن مديراً جديداً لعملياته في لبنان

المركز التجاري

إيقاف 17 مسؤولاً و3 ضباط على خلفية حريق مركز تجاري بالعراق

بالصور

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

طريقة عمل الأرانب بمذاق لا يقاوم وشكل شهي

طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب
طريقة عمل الأرانب

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد