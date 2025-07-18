قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد
المحكمة الرياضية تهدي إنتر كاشي لقب الدوري الهندي.. تفاصيل
رئيس الحكومة اليمنية يحذّر من خطورة الحوثي على أمن واستقرار المنطقة
الذكاء الاصطناعي يُهدد مستقبل محركات البحث.. هل ينهار نموذج الويب التقليدي؟
محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟.. أمين الإفتاء يجيب
رفعت فياض عن البكالوريا المصرية: موجودة في 144 دولة
بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا
إسرائيل ترفع مستوى وفدها إلى الدوحة .. محطة جديدة في مفاوضات التهدئة | تقرير
نائبة: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به بين البلدان
أوباميانج يقود هجوم الاتفاق في الموسم الجديد.. صفقة نارية تعزز طموحات سعد الشهري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل الطقس الحار يؤثر على أداء الكمبيوتر؟ إليك التفاصيل

الكمبيوتر
الكمبيوتر
احمد الشريف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يتساءل العديد من المستخدمين عن مدى تأثير الطقس الحار على أداء أجهزة الكمبيوتر، خاصة مع ملاحظة بعض البطء أو السلوك غير المعتاد في تشغيل البرامج.

 وفقًا لتقارير تقنية من مصادر مثل Intel وTom's Hardware، فإن ارتفاع حرارة البيئة المحيطة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على كفاءة المعالجات وأنظمة التبريد، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء أو حتى الإغلاق المفاجئ للجهاز في بعض الحالات.

كيف يتأثر الكمبيوتر بدرجة الحرارة المحيطة؟

تشير تقارير شركة إنتل إلى أن معظم معالجات الكمبيوتر تعمل بكفاءة ضمن نطاق حراري يتراوح بين 10 إلى 35 درجة مئوية. عندما ترتفع درجة الحرارة المحيطة فوق هذا الحد، ترتفع حرارة المعالج ومكونات الجهاز الأخرى مثل بطاقة الرسوميات والذاكرة.

 في حالات ارتفاع الحرارة الشديد، قد تقوم اللوحة الأم تلقائيًا بتقليل تردد المعالج أو إيقاف تشغيل الجهاز لحمايته من التلف.

نظام التبريد تحت الضغط

أنظمة التبريد الهوائي أو المائي مصممة لتحمل درجات حرارة معينة. في الطقس الحار، تقل كفاءة هذه الأنظمة لأن الهواء المستخدم لتبريد المكونات يكون أكثر سخونة، ما يؤدي إلى بطء عملية التخلص من الحرارة. 

بحسب TechRadar، فإن الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ“thermal throttling”، وهي عملية يقوم فيها المعالج بتقليل سرعته لتقليل درجة حرارته.

التأثير على الأداء العام للجهاز

وفقًا لموقع How-To Geek، فإن التأثير المباشر للحرارة يتمثل في انخفاض سرعة الجهاز واستجابة البرامج، خاصة في مهام المعالجة الثقيلة مثل الألعاب أو تحرير الفيديوهات. كما تزداد احتمالية حدوث أخطاء برمجية أو تعطل مفاجئ للنظام.

كيف يمكن حماية الكمبيوتر من تأثير الحرارة؟

لحماية جهاز الكمبيوتر من حرارة الصيف، توصي المصادر التقنية بعدة إجراءات منها: التأكد من نظافة مروحة التبريد وعدم انسداد فتحات التهوية، واستخدام قواعد تبريد خارجية للحواسيب المحمولة، وتجنب تشغيل الجهاز في أماكن مغلقة أو معرضة لأشعة الشمس المباشرة. في بعض الحالات، يُفضل استخدام أجهزة التكييف أو المراوح لتبريد البيئة المحيطة.

في الختام

الطقس الحار ليس فقط تحديًا لصحة الإنسان، بل يشكل أيضًا ضغطًا على الأجهزة الإلكترونية، خاصة أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد على درجات حرارة محددة لتحقيق أفضل أداء.

 لذا فإن الوعي بالمخاطر المحتملة واتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن يساهم في الحفاظ على كفاءة الجهاز وسلامته خلال فصل الصيف.

الكمبيوتر الطقس الحار فصل الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

برشلونة

بعد اعتزاله .. نجم برشلونة السابق يتولى منصبا إداريًا في هايدوك

تشيلسي

آرسنال يعلن ضم نجم تشيلسي رسميا.. تفاصيل

الزمالك

مكي: الصفقات الجديدة إضاقة قوية للزمالك في الموسم المقبل

بالصور

جمال الشوارع يخطف الأنظار في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025
مهرجان العلمين 2025

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد