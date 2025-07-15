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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مختلف وتقنيات رائدة.. لينوفو تطرح جهاز ThinkPad X9-14 المحمول

لينوفو ثينك باد X9
لينوفو ثينك باد X9
لمياء الياسين

أعلنت شركة لينوفو عن قيامها تحديث أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad X9 Aura Edition بتصميم مختلف باللون الأبيض فيما قد بقي لون لوحة المفاتيح وإطار الشاشة الأسود كما هو. تتوفر هذه الطرازات المحدثة حاليًا في الصين فقط.

لينوفو ثينك باد X9 إصدار أورا

تحافظ أجهزة الكمبيوتر المحمولة على نفس المواصفات السابقة. يعمل كلا الطرازين بقياس 14 بوصة و15 بوصة بمعالجات Intel Lunar Lake، حتى Core Ultra 9 288V. يأتي الطرازان بشاشة لمس OLED بدقة 2.8K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) مدمجة تصل إلى 32 جيجابايت.

 تصل سعة التخزين إلى 2 تيرابايت في قرص SSD. يزن الطراز بقياس 14 بوصة 1.27 كجم، ويحتوي على بطارية بسعة 55 واط/ساعة. 

يزن الطراز بقياس 15 بوصة 1.4 كجم، ويحتوي على بطارية بسعة 80 واط/ساعة. يبلغ سمك كلا الطرازين 6.8 مم في أنحف نقطة في كل منهما.

مواصفات لينوفو ثينك باد X9 إصدار أورا

تتميز لوحة المفاتيح بمسافة حركة مفاتيح تبلغ 1.35 مم، وتستخدم تصميم ISO كامل الحجم. كما تحتوي على كاميرا ويب بالأشعة تحت الحمراء بدقة 8 ميجابكسل وحجم بكسل 1.0 ميكرومتر. 

تتضمن أجهزة الكمبيوتر المحمولة مساعد الذكاء الاصطناعي Tianxuan من لينوفو

التسعير والتوافر

يبدأ سعر جهاز ThinkPad X9 Aura Edition من 12,999 يوان صيني (1,813 دولارًا أمريكيًا) مع معالج Core Ultra 7 258V. 

أما الطراز الأعلى سعرًا فيأتي بشاشة 15 بوصة مع معالج Core Ultra 9 288V وقرص SSD سعة 2 تيرابايت، فيبلغ سعره 16,999 يوان صيني (2,371 دولارًا أمريكيًا). ولم يُعلن عن خطط الإطلاق العالمية بعد.

أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة جهاز ThinkPad لوحة المفاتيح ذاكرة وصول عشوائي

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