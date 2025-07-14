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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة K3 وذكاء اصطناعي مدمج.. لينوفو تطلق Yoga Tab Plus

تابلت لينوفو
تابلت لينوفو
لمياء الياسين

أطلقت لينوفو رسميًا جهاز Yoga Tab Plus بذلك دخولها قطاع الأجهزة اللوحية المزودة بالذكاء الاصطناعي.  إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول جهاز Yoga Tab Plus الجديد.

مواصفات و مميزات Lenovo Yoga Tab Plus

يتميز جهاز لينوفو يوجا تاب بلس بشاشة LCD LTPS مقاس 12.7 بوصة بدقة 3K (2944 × 1840 بكسل)، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع 900 شمعة، ودعم Dolby Vision. 

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت.
من أبرز ميزات جهاز  Lenovo AI Now، وهو مساعد ذكاء اصطناعي  المدعوم بتقنيات LLM، و يُتيح ميزات مثل النسخ الفوري، والتلخيص، وتحويل الصوت إلى نص

يعمل الجهاز أيضًا بنظام Android 14 مع واجهة ZUI 16، وتعد لينوفو بتحديثات حتى Android 17، بالإضافة إلى تصحيحات أمنية لمدة أربع سنوات.

من ناحية الصوت، يضم الجهاز ستة مكبرات صوت مضبوطة ، بما في ذلك أربعة مكبرات صوت منخفضة التردد ومكبران عاليا التردد

يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي. كما يتميز بمستشعر بصمة الإصبع، وميزة فتح القفل بالوجه، وحامل من الفولاذ المقاوم للصدأ لسهولة الاستخدام.

يمكن للمستخدمين المبدعين الاستفادة من جهاز Lenovo Tab Pen Pro المرفق، والذي يتميز بحساسية ضغط تبلغ 8192 مستوى، وميزة كشف الميل. وتُعزز لوحة المفاتيح 2 في 1 المزودة بمفتاح AI من هذه الميزات. وهو مزود ببطارية بسعة 10,200 مللي أمبير/ساعة، توفر 11 ساعة من البث، وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

سعر Lenovo Yoga Tab Plus 

يبلغ سعر جهاز لينوفو يوغا تاب بلس 44,999 روبية هندية لنسخة 256 جيجابايت و47,999 روبية هندية لنسخة 512 جيجابايت. يأتي كلا الجهازين مع قلم ولوحة مفاتيح 2 في 1. 

الأجهزة اللوحية ذاكرة وصول عشوائي نظام Android 14 بصمة الإصبع جهاز Lenovo Tab Pen Pro

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