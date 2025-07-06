تحذير من رئيس فورد: الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الموظفين حول العالم

تزداد المخاوف من التأثير المتسارع للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، خصوصا في ما يتعلق بالوظائف المكتبية التي تتطلب مهارات ذهنية أكثر من يدوية، وبينما يراه البعض فرصة للتحول والإنتاجية، يصفه آخرون بأنه تهديد مباشر لملايين الوظائف.

وفي تصريح صادم، قال “جيم فارلي”، الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتورز، إن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى استبدال 50٪ من الوظائف المكتبية في الولايات المتحدة خلال المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال مشاركته في مهرجان "أسبن آيدياز"، حيث تحدث بصراحة قائلا: “الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيا نصف الموظفين المكتبيين في أمريكا.. هناك الكثير من الناس في الوظائف المكتبية سيتخلف عن الركب”.

تصريحات فارلي تعكس قلقا متزايدا في أوساط قادة الشركات، إذ لم تعد التكنولوجيا مجرد وسيلة لزيادة الكفاءة، بل أصبحت تهدد بخفض أعداد الموظفين في وظائف إدارية وتقنية ومحاسبية وغيرها.

ويشاركه الرأي عدد من رؤساء الشركات الكبرى. ففي مايو الماضي، أعلنت “ماريان ليك”، رئيسة وحدة الخدمات المصرفية الاستهلاكية في JPMorgan Chase، أن البنك يخطط لتقليص القوى العاملة التشغيلية بنسبة 10٪ بسبب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي يونيو، وصف “آندي جاسي”، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الذكاء الاصطناعي بأنه "تكنولوجيا تحدث مرة واحدة في العمر"، متوقعا أن يقلل الحاجة إلى العديد من الوظائف الحالية، وأضاف:"سنحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص للقيام ببعض المهام التي تنجز حاليا".

أما “داريو أمودي”، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، فذهب إلى ما هو أبعد، محذرا من احتمال فقدان نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال فترة تتراوح بين عام وخمسة أعوام، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى ما بين 10% و20%.

وقال: “علينا التوقف عن تجميل الواقع... يجب على الشركات والحكومات الاستعداد لمواجهة التغيير القادم”.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يعيد تشكيل سوق العمل بدلا من تدميره بالكامل، “سام ألتمان”، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أقر بأن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في فقدان بعض الوظائف، لكنه سيخلق وظائف جديدة أيضا.



وقال في مقابلة مع “بلومبرج”: “بالفعل، الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، نعم، سيلغي بعض الوظائف، لكنه سيولد وظائف جديدة في المقابل.. هذا التغيير سيحدث على مرحلتين”.