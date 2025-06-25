iOS 26 تجلب ميزة جديدة لإصلاح الأجهزة دون الحاجة إلى كمبيوتر وتلمّح إلى iPhone 17 Air

أطلقت آبل الإصدار الثاني من النسخة التجريبية للمطورين من نظام التشغيل iOS 26، وقد حمل معه عددًا من التغييرات المهمة، أبرزها ميزة جديدة تُعرف باسم "مساعد الاسترداد" (Recovery Assistant)، إضافة إلى تلميحات متزايدة حول هاتف iPhone 17 Air القادم.

مساعد الاسترداد: إنقاذ الآيفون دون الحاجة إلى Mac أو PC

الميزة الجديدة "مساعد الاسترداد" موجهة لمساعدة المستخدمين في حال تعذر إقلاع الآيفون بشكل طبيعي.

على عكس الطرق التقليدية التي تتطلب توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر سواء كان Mac أو PC لإصلاح المشكلة، تعمل هذه الأداة الجديدة مباشرة على الجهاز نفسه، دون الحاجة إلى أي معدات خارجية.

وفقًا لملاحظات الإصدار الخاصة بالنسخة التجريبية الثانية من iOS 26 و iPadOS 26، فإن ميزة "مساعد الاسترداد" تتيح استعادة الجهاز عبر البحث عن المشكلات ومحاولة إصلاحها ذاتيًا.

ورغم أن التفاصيل لا تزال قليلة، إلا أن ظهور هذه الميزة يواكب تغير نمط الاستخدام، حيث يعتمد عدد متزايد من المستخدمين على أجهزة الآيفون فقط، دون امتلاك حاسوب فعلي.

الميزة تبدو كامتداد لأداة موجودة بالفعل تتيح استعادة جهاز آيفون بمساعدة جهاز آخر، مثل آيفون أو آيباد. لكن الفارق الجوهري هنا أن "مساعد الاسترداد" لا يتطلب أي جهاز إضافي على الإطلاق، وهو ما يُعد خطوة كبيرة في استقلالية إصلاح الأجهزة.

ميزة طال انتظارها في نظام آبل

يُذكر أن آبل تعمل منذ سنوات على هذه الميزة. ففي فبراير 2020، ظهرت مؤشرات في نسخة تجريبية من iOS توحي بوجود "استرداد نظام التشغيل" بدون الحاجة إلى Mac أو PC.

كما ظهرت شائعات في 2021 حول خاصية "الاسترداد عبر الإنترنت" التي تتيح إعادة تثبيت نظام iOS عبر الشبكة اللاسلكية في حال توقف الجهاز عن العمل.

في المقابل، يتمتع مستخدمو نظام Android منذ سنوات بوضع الاسترداد (Recovery Mode)، بالإضافة إلى وضع التشغيل الآمن (Safe Mode)، بينما توفر أجهزة مثل Galaxy وOnePlus أدوات تشخيص متقدمة. لذلك فإن وصول مثل هذه الميزة إلى أجهزة آبل يُعد خطوة متأخرة ولكن ضرورية.

تلميحات إضافية حول iPhone 17 Air

النسخة التجريبية الثانية من iOS 26 لم تقدم تفاصيل جديدة حول iPhone 17 Air بشكل مباشر، لكنها تزيد من مصداقية التسريبات السابقة التي تحدثت عن قدوم هذا الطراز فائق النحافة.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد في خريف هذا العام، إلى جانب الإصدار النهائي من iOS 26.

النسخة التجريبية العامة من iOS 26 يُتوقع إطلاقها الشهر المقبل، بينما سيصل الإصدار النهائي الرسمي في الخريف، كما هو معتاد سنويًا من آبل.