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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iPhone 17 Air.. أنحف آيفون على الإطلاق| هل يكون على حساب البطارية؟

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
احمد الشريف

تفصلنا أقل من ثلاثة أشهر عن الكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، ويبدو أن الأنظار ستكون موجهة نحو إصدار جديد كليًا يُطلق عليه اسم iPhone 17 Air، والذي يُشاع أنه سيكون أنحف هاتف تنتجه آبل في تاريخها.

نحافة فائقة تتفوق على الآيباد

وفقًا للتقارير، فإن iPhone 17 Air قد يصل سُمكه إلى 5.5 ملم فقط، مما يجعله أنحف من iPhone 6 الذي يبلغ سُمكه 6.9 ملم، وكذلك أنحف من جهاز iPad Air بمعالج M4 بسُمك 6.1 ملم، وحتى أنحف من iPad Pro بشاشته الـ 11 إنش وسُمكه البالغ 5.3 ملم.

المعالج والذاكرة والذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج A19 وليس A19 Pro، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وهي سعة كافية لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل تحت مظلة Apple Intelligence.

قيود البطارية في التصميم النحيف

ومع هذا التصميم شديد النحافة، تُطرح تساؤلات جدية حول قدرة البطارية في الجهاز، خاصةً أن المساحة الداخلية لا تسمح بإدخال بطارية كبيرة الحجم.

أشارت تقارير حديثة من كوريا الجنوبية إلى أن المستخدمين الذين يخططون لشراء iPhone 17 Air قد يكون من الأفضل لهم الانتظار حتى عام 2027 لشراء iPhone 19 Air، الذي من المتوقع أن يحل مشكلات استهلاك الطاقة عبر استخدام شاشة أكثر كفاءة.

تقنية شاشة جديدة في الأفق

تعمل آبل على اختبار شاشة OLED تعتمد على تقنية LTPO TFT الجديدة (الترانزستور بالأكسيد متعدد التبلور منخفض الحرارة)، والتي يمكن أن تقلل من استهلاك الشاشة للطاقة، ما يساهم في تحسين عمر البطارية بشكل كبير.

 لم تُقرر آبل بعد ما إذا كانت ستستخدم هذه التقنية، ومن المتوقع أن تُتخذ هذه القرار خلال الربع الثالث من عام 2025.

هل عليك الانتظار حتى iPhone 19 Air؟

إذا قررت آبل دمج التقنية الجديدة في شاشات iPhone 19 Air، فقد يكون الانتظار حتى عام 2027 خيارًا منطقيًا لمن يهتم بعمر البطارية. سيوفر لك هذا الوقت أيضًا فرصة لتقييم ما إذا كان التصميم شديد النحافة يناسب استخدامك اليومي فعلًا.

iPhone 17 Air قد يحمل تجربة تصميم أنيق وغير مسبوق من حيث النحافة، لكنه على الأرجح سيكون محدودًا من حيث البطارية.

يفضل المستخدمون الراغبون في الأداء الكامل قد الانتظار حتى الجيل القادم الذي سيوازن بين التصميم الفائق والنشاط اليومي دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

iPhone 17 Air iPhone Apple Intelligence

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