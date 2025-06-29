Asus Chromebook CX14 .. كمبيوتر محمول بشاشة لمس عالية الدقة مقاس 14 بوصة

كشفت شركة أسوس بهدوء عن جهاز Chromebook جديد في الهند، يهدف إلى تعزيز التعلم الرقمي وإنتاجية الطلاب والمعلمين. يتميز جهاز Chromebook CX14 بتصميم بسيط ومتين، يتميز بطبقة خارجية مقاومة للتآكل ومتانة مطابقة للمعايير العسكرية الأمريكية، وهو مصمم لضمان موثوقية الاستخدام اليومي. يعمل الجهاز بنظام ChromeOS، ويوفر تكاملاً سلسًا مع Google Workspace، وتحديثات تلقائية، وأمانًا مدمجًا، مما يوفر تجربة رقمية سلسة وآمنة.

مواصفات وميزات Asus Chromebook CX14



يتميز جهاز Asus Chromebook CX14 (CX1405CKA) بشاشة عالية الدقة بالكامل مقاس 14 بوصة، مع خياري لوحة TN أو VIPS، وطبقة مقاومة للتوهج، ومستويات سطوع تصل إلى 300 شمعة.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Celeron N4500، مع بطاقة رسومات Intel UHD، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة تصل إلى 8 جيجابايت.



يمكن للمستخدمين الاختيار بين سعة تخزين eMMC بسعة 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين Google Cloud بسعة 100 جيجابايت.

يوفر الجهاز كاميرا ويب عالية الدقة بالكامل مع غطاء حماية للخصوصية، ومكبرات صوت ستيريو، وميكروفونين يدعمان مساعد جوجل.

سعر وتوافر Asus Chromebook CX14



تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6، وبلوتوث 5.4، وبوزن 1.39 كجم فقط، يتمتع Chromebook CX14 بطلاء مقاوم للتآكل.

يتوفر الآن جهاز Asus Chromebook CX14 بنسختين عبر Flipkart. سعر CX1405CKA-NK0154 هو 18,990 روبية هندية، بينما سعر CX1405CKA-NK0155 هو 20,990 روبية هندية.