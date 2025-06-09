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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جبارة .. أسوس تفاجئ متابعيها بمنتجين جديدين

ماوس أسوس
ماوس أسوس
لمياء الياسين

أعلنت شركة أسوس عن إضافتين جديدتين إلى مجموعة منتجاتها التقنية العصرية. 

أطلقت الشركة رسميًا فأرة Fragrance Mouse MD101 ولوحة مفاتيح Marshmallow Keyboard KW100 المُحدّثة بألوان جديدة. إليكم نظرة على المواصفات الرئيسية وأسعار كلا المنتجين.

ماوس أسوس

فأرة العطر MD101

فأرة آسوس للعطور MD101 هي فأرة لاسلكية صغيرة الحجم بتصميم مريح، مزود بحجرة عطر قابلة لإعادة التعبئة. صُمم بالتعاون مع علامة العطور الهندية "إيزي بيرفيومز"، ويُطلق الفأر رائحة خفيفة أثناء الاستخدام. 

يعد العطر المُرفق هو مزيج مُركّب، يبدأ برائحة الخوخ والفريزيا، ثم يتفتّح برائحة الورد والسوسن، ثم يستقرّ مع نفحات العنبر والفانيليا.
تتوفر فأرة MD101 باللونين الأبيض اللامع والوردي الطيني، ويدعم وضعي اتصال ثنائي  بلوتوث 5.3 وتردد 2.4 جيجاهرتز  ويتميز بمستويات DPI قابلة للتعديل (1200/1600/2400)، وقواعد PTFE لانزلاق أكثر سلاسة، وقارورة قابلة للإزالة يمكن تنظيفها وإعادة تعبئتها بروائح أخرى. 

تزن الفأرة حوالي 66 جرامًا (بدون بطارية أو زيت) ويعمل ببطارية AA واحدة. سعره 1999 روبية هندية، وهو متوفر الآن في متاجر أسوس الحصرية، وفليبكارت، وأمازون، ومتجر أسوس الإلكتروني.

لوحة مفاتيح مارشميلو KW100

تعد لوحة مفاتيح Asus Marshmallow KW100 متوفرة الآن باللونين الوردي الطيني والأبيض

 تتميز بتصميم مدمج وكتابة منخفضة الضوضاء (أقل من 50 ديسيبل)، وطبقة إسفنجية مُدمجة صامتة. 

تعمل لوحة المفاتيح ببطاريتين AAA، وتدعم تقنية Bluetooth 5.0، ويمكنها الاقتران بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في آنٍ واحد.

تعد لوحة المفاتيح مثالية للاستخدام لساعات طويلة، تتميز بحامل من مستويين وتصميم مقاوم للانسكاب. بسعر 2499 روبية هندية، تتوفر لوحة المفاتيح في متاجر أسوس الرئيسية، سواءً عبر الإنترنت أو خارجه.

شركة أسوس ماوس آسوس ماوس لاسلكي لوحة المفاتيح متاجر أسوس

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