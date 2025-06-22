قيمة مقابل سعر .. لهوة الألعاب إليك أصغر كمبيوتر محمول في الأسواق

طرحت شركة Gmktec جهاز كمبيوتر مصغر EVO-T1 في الصين، وهو مُدرج الآن عبر موقع JD.com بسعر تجزئة 5999 يوانًا (حوالي 834 دولارًا أمريكيًا). وهو متوفر بسعر أولي 5699 يوانًا (حوالي 792 دولارًا أمريكيًا)، ويبدأ بيعه في 14 يوليو.

ومن المتوقع أيضًا إطلاقه عالميًا، حيث بدأ الموقع الإلكتروني الدولي للعلامة التجارية بالترويج له بقسيمة خصم خاصة بقيمة 80 دولارًا أمريكيًا يوم الإطلاق.



مواصفات كمبيوتر Gmktec EVO-T1



يتميز جهاز EVO-T1 بمعالج Intel Core Ultra 9-285H ويتميز هذا الجهاز بقوة تصميم حرارية (TDP) تبلغ 90 واط، مما يُمكّنه من أداء أحمال عمل عالية الأداء ويتضمن النظام معالج رسومات Intel Arc 140T مدمجًا.

يأتي هذا الحاسوب الصغير مزودًا بذاكرة DDR5 سعة 64 جيجابايت تعمل بسرعة 5600 ميجابت في الثانية، وقرص SSD PCIe 4.0 سعة 1 تيرابايت.

يمكن للمستخدمين ترقية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) إلى 96 جيجابايت ، وتركيب ما يصل إلى ثلاثة أقراص SSD PCIe 4.0 M.2 2280، مما يتيح سعة تخزين إجمالية تزيد عن 12 تيرابايت.

ميزات كمبيوتر Gmktec EVO-T1

تُشير شركة Gmktec إلى أن جهاز EVO-T1 قادر على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل DeepSeek 32B، بسرعة تصل إلى 15 رمزًا في الثانية مما يجعله مناسبًا لمطوري الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحترفين المبدعين وهواة الألعاب.

يتضمن الجهاز منفذ USB4 يدعم Thunderbolt 4، ومنفذ OCuLink لتوسيع وحدة معالجة الرسومات الخارجية أو وحدة التخزين بسرعة عالية، ومنفذي إيثرنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية. كما يدعم ما يصل إلى أربع شاشات بدقة 4K

في سياق متصل، أطلقت شركة Geekom مؤخرًا جهاز الكمبيوتر الشخصي المصغر IT15 المزود بمعالج Intel Core Ultra، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 64 جيجابايت، وقرص SSD بسعة 4 تيرابايت، لأداءٍ يُضاهي أداء أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

كما طرحت Gmktec جهاز الكمبيوتر المصغر G10 ، المزود بمعالج Ryzen 5، وسعة تخزين تصل إلى 16 تيرابايت، ودعم ثلاث شاشات بدقة 4K.