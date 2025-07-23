الأرصاد تحذر: طقس الأربعاء شديد الحرارة وشبورة مائية كثيفة بشمال البلاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 27

العاصمة الإدارية 40 26

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 39 28

دمنهور 37 25

وادي النطرون 39 25

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 38 26

الزقازيق 39 27

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 33 25

بورسعيد 34 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 23

رفح 35 22

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

كاترين 34 19

الطور 37 27

طابا 37 22

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 34 25

العلمين 32 24

مطروح 32 23

السلوم 34 23

سيوة 40 24

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 41 28

حلايب 37 30

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 37 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 42 28

الأقصر 43 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 42 25

أبوسمبل 42 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 43 30

الرياض 44 31

المنامة 40 35

أبوظبى 42 30

الدوحة 44 35

الكويت 49 35

دمشق 41 22

بيروت 32 28

عمان 35 24

القدس 34 22

غزة 32 25

بغداد 47 33

مسقط 33 29

صنعاء 32 17

الخرطوم 39 28

طرابلس 36 27

تونس 39 25

الجزائر 29 24

الرباط 26 16

نواكشوط 32 24