هتوصل 45.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد قبل بدء الموجة الحارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ أمس الإثنين كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، ولكن بدءا من الغد سيكون هناك موجة شديدة الحرارة، وستكون مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع القادم.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة على القاهرة ستتراوح ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية، وسيكون هناك زيادة في نسب الرطوبة، وبالتالي سيشعر المواطن كما لو أن درجة الحرارة 43 درجة مئوية.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المدن الساحلية سيكون لها نصيب من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة 36 درجة مئوية، مؤكدا أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستسجل 45 درجة مئوية على محافظات الصعيد.