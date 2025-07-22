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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف

الطقس
الطقس
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين عن حالة الطقس اليوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن المعلنة في الظل، وذلك بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية، ما يزيد من الشعور بالإجهاد الحراري خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستوجب الحذر أثناء القيادة في تلك الفترات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المدن، والتي جاءت على النحو التالي:
القاهرة الكبرى: العظمى 38 – الصغرى 27
الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 25
مطروح: العظمى 31 – الصغرى 23
سوهاج: العظمى 41 – الصغرى 26
قنا: العظمى 42 – الصغرى 28
أسوان: العظمى 42 – الصغرى 28

نصائح الأرصاد للمواطنين

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

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