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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تصدق.. لماذا لا يجب تناول القهوة في الطقس الحار؟

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

من المعروف أن القهوة مُدِرّة للبول، وعندما يكون الجو حارًا ورطبًا، قد تُسبب الجفاف إذا تناولتَ الكثير من الكافيين دون شرب الماء، يُمكن أن يُؤدي الجفاف إلى زيادة تركيز حمض المعدة، مما يُفاقم ارتجاع المريء. بدلًا من ذلك، جرّب تناول مشروبات أخرى مثل الماء المُنكّه بالفواكه، أو ماء جوز الهند.

ووفقًا للخبراء، بما أن القهوة مُدرّة للبول، فقد تُصاب بجفاف شديد عندما يكون الجو حارًا في الخارج، كما تعتقد. ومع ذلك، فإن شربها مع الماء يُساعدك على الحفاظ على ترطيب جسمك.

هل شرب القهوة في الصيف خطير؟

رغم أن شرب القهوة في الطقس الحار قد لا يكون خطيراً بطبيعته، إلا أن الأطباء يقولون إن خطراً كبيراً قد يحدث بسبب الجفاف إذا كنت تستهلكها بكميات زائدة دون عناء تعويض السوائل المفقودة.

وهكذا، إذا كنت تشرب القهوة باعتدال، فهذا أمر جيد.

متى تصبح القهوة خطراً على صحتك؟

القهوة غنية بالكافيين، وهو مُدِرٌّ خفيفٌ للبول يُحفِّز الكلى على إفراز المزيد من الماء. ووفقًا للدراسات، فإنَّ تناول القهوة باعتدال مفيدٌ للصحة، إذ يُحافظ على أداء وظائفها الحيوية بكفاءة، كما يُمِدُّ الجسم بالطاقة، كما تُعوِّض كمية الماء في القهوة عن آثار الكافيين المُدِرّة للبول.

ومع ذلك، إذا لم تكن من مُحبي القهوة، فعليك الحذر من تناولها في الصيف أو خلال موسم الرياح الموسمية، كما أن القهوة الساخنة قد ترفع درجة حرارة جسمك وتزيد من فقدان السوائل.

مخاطر صحية لتحضير القهوة بهذه الطرق

كيفية شرب القهوة بأمان في الصيف ؟

ينصح الخبراء بالاعتدال في تناوله، فبما أن الجميع يتعرقون كثيرًا في الطقس الرطب، فمن المهم شرب كمية كافية من الماء والسوائل يوميًا، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة. ورغم اختلاف قدرة كل شخص على تحمل الكافيين، يُنصح البالغون بتناول حوالي 400 ملليجرام أو أقل يوميًا، تحتوي جرعة الإسبريسو الواحدة على حوالي 64 ملليجرام من الكافيين، بينما تحتوي كوب قهوة واحد (12 أونصة) على ما بين 90 و100 ملليجرام. لذا، احرص على الاستماع إلى جسمك وتوقف عن استهلاكه أو قلل استهلاكه وفقًا لحالتك.

للحفاظ على رطوبة جسمك، يجب عليك:

استمر في التبديل بين القهوة والماء

اشرب حوالي 8-10 أكواب من الماء لكل 3-4 أكواب من القهوة.

جرب الحقن

يمكنك دائمًا محاولة نقع الماء بالفواكه للحصول على مذاق أفضل.

أضف الحليب إلى قهوتك

يمكنك إضافة القليل من الحليب الحيواني أو النباتي حسب تفضيلاتك للحصول على مذاق منعش، خاصة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا جدًا في الخارج.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

مشروبات أخرى

بالإضافة إلى شرب القهوة المعتادة، يمكنك أيضًا التحول إلى النكهات الأحدث أو تجربة شرب القهوة منزوعة الكافيين، إلى جانب الشاي المثلج، أو ماء جوز الهند، أو العصائر، أو المشروبات الغنية بالكهارل بدون الكثير من السكر.

المصدر: timesnownews.

القهوة فوائد القهوة اضرار القهوة

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