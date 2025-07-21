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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أطعمة تحتوي على بروتين أكثر من البيض.. احرص على تناولها

البيض
البيض
هاجر هانئ

هل تكره قوام البيض ولكنك لا تزال ترغب في تحقيق أهدافك من البروتين؟ إليك خمسة بدائل فعالة بنفس الفعالية، وقد تفاجئك فوائدها.

بدائل البيض

مع أن البيض مصدرٌ غنيٌّ بالبروتين، إلا أن الكثيرين لا يُحبّون قوامه بأي شكلٍ من الأشكال، إذا كنتَ من هؤلاء، فإليك 5 من أفضل بدائل البيض لتحقيق أهدافك الغذائية من البروتين:

-الفول السوداني

سواءً كنت تستمتع به كما هو أو محمصًا، أو حتى على شكل زبدة، يُعد الفول السوداني مصدرًا رائعًا للبروتين، يحتوي كل 100 جرام منه على حوالي 25 جرامًا من البروتين، مما يجعله أكثر كثافة من شريحة اللحم، كما أنه يُشكل إضافة متعددة الاستخدامات لطعامك.

الفوائد الصحية لتناول الفول السوداني

-الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم على حوالي 10 جرامات من البروتين لكل 100 جرام، لكن أكواب الزبادي اليوناني العادية تحتوي على حوالي 170 جرامًا، لذا ستحصل على كمية بروتين أكبر - ما بين 16 و20 جرامًا، كما يُعد الزبادي اليوناني خيارًا رائعًا لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

أضرار تناول الزبادي اليوناني

-الكينوا

الكينوا مصدر بروتين نباتي آخر، تُعتبر أيضًا مصدرًا كاملًا للبروتين، أي أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية لعملية الأيض والمناعة والوظائف الإدراكية، تحتوي كل 100 جرام من الكينوا على حوالي 14 غرامًا من البروتين.

ناجتس الدجاج بالكينوا

-حبوب الترمس

هذه بقوليات متوسطية تقليدية، لا تُستهلك على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ولكنها تُعدّ من الأطعمة التي ينبغي علينا جميعًا إضافتها إلى أطباقنا، هذا البروتين النباتي غني بالألياف، ويُعدّ خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة، تحتوي حبوب الترمس على 42 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام.

فوائد تناول الترمس في العيد

-جبنة البارميزان

ليس كل الجبن سيئًا! مع 38 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، يُعدّ البارميزان بلا منازع الرائد بين أنواع الجبن من حيث الحصول على البروتين المناسب. إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية نسبيًا من الملح والدهون. مع ذلك، يُعدّ جبن البارميزان بروتين حليب كامل، ويتكوّن من تركيز عالٍ من اللايسين، وهو حمض أميني أساسي ضروري لبناء العضلات، بالإضافة إلى الكالسيوم.

المصدر: timesnownews.

البيض بدائل البيض السوداني

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