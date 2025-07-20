بعد تصرف غير لائق على العلن.. استقالة الرئيس التنفيذي لشركة ذكاء اصطناعي كبرى

أعلنت شركة المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، استقالة رئيسها التنفيذي أندي بايرون، البالغ من العمر 50 عامًا، بعد أيام من انتشار فيديو يظهره في وضع حميمي مع رئيسة الموارد البشرية في الشركة، كريستين كابوت التي تبلغ من العمر 52 عامًا، خلال حفل لفرقة كولدبلاي قرب بوسطن.

بيان الشركة



“كما ذكر سابقًا، تلتزم شركة عالم الفلك بالقيم والثقافة التي أرشدتنا منذ تأسيسها. من المتوقع أن يكون قادتنا قدوة في السلوك والمساءلة، ومؤخرًا لم يتم تحقيق هذا المستوى.” وأضاف البيان أن مجلس الإدارة قبل استقالة بايرون.

وتسببت الواقعة، التي ظهرت على شاشة “الجامبوترون” أثناء الحفل، في موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد أن حاول الثنائي التهرب من الكاميرا بشكل محرج، في لحظة علق عليها المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، كريس مارتن، مازحًا: “إما أنهما على علاقة، أو أنهما خجولان جدًا.”

وبحسب تقارير إعلامية، تم وضع كل من بايرون وكابوت في إجازة مؤقتة يوم الجمعة، وبدأ بايرون منذ ذلك الحين مفاوضات بشأن حزمة الخروج، وتم تعيين الشريك المؤسس بيت ديجوي كرئيس تنفيذي مؤقت.

رغم أن راتب بايرون كان يتراوح بين 469 ألف دولار و690 ألف دولار سنويًا، إلا أنه حصل على مكافآت أداء سخية، ما يجعل من استقالته خطوة ذات أبعاد مالية واضحة، بينما لا يزال مصير كابوت في الشركة غير محسوم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن الشركة التي يعملها بها أندي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.3 مليار دولار، كانت قد جمعت مؤخرًا استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، وسط نمو ملحوظ في خدماتها المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

من جهتها، قامت زوجة بايرون، ميغان كيريغان، بحذف اسم عائلتها من حسابها على فيسبوك قبل إغلاقه تمامًا، وسط موجة من الرسائل والتعليقات المتعلقة بالحادثة، وتشير تقارير إلى أن كابوت متزوجة من رجل الأعمال أندرو كابوت، مالك شركة Privateer Rum.

المصدر: ‏nypost