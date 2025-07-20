تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في زفاف نجل إيلي صعب

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، صورا من إطلالتها في حفل زفاف نجل إيلي صعب.



تألقت نانسي عجرم بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن اناقتها وذوقها الراقي.

ولم تبالغ نانسي عجرم في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



تعليق ناقد موضة على فستان نانسي عجرم



وعلق ناقد الموضة إيلي حنا على إطلالة نانسي عجرم بحفل زفاف ابن ايلي صعب، قائلا:" الفستان حلو و شيك و فخم، بس ما بيشبه نانسي."

وتابع:"الإطلالة كتير عاطية vibes أم العريس كفستان و شعر و كل شئ، نانسي بتقدر تختار شئ احلى من هيك و بيناسب ستايلها اكتر.. وبعطي الاطلالة 7.5/10."