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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
رنا عصمت

خبز الشعير يعتبر من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة.

حيث أن خبز الشعير يساهم في فقدان الوزن، وذلك بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تناول كمية أقل من السعرات الحرارية لاحقًا.

 إليك بعض الفوائد الرئيسية لأكل خبز الشعير وفقا لموقع بولد سكاى..

فوائد خبز الشعير..

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1-يضبط مستويات ضغط الدم

يحتوي خبز الشعير على مستويات جيدة من البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهذه المعادن تعمل على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

كما وُجد أن تناول الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف الغذائية يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم والتحكم بالوزن.

2-يعزز صحة العظام

للحفاظ على صحة العظام من المهم أن يقوم الإنسان بتناول مستويات كافية من الحديد، والفسفور، والكالسيوم، والمغنسيوم، والمنغنيز، والزنك، وهي جميعها موجودة في خبز الشعير.

بكلمات أخرى تناول خبز الشعير يساعد في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها بشكل ملحوظ.

3-يحافظ على صحة القلب

من أهم فوائد خبز الشعير أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب، وذلك لأنه يحتوي على الألياف الغذائية، والفولات، والبوتاسيوم، ومجموعة فيتامين ب (Vitamin B complex).

هذا يعني أن تناول خبز الشعير يعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وهذا الأمر ينعكس إيجابًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

4-يساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي خبز الشعير على عنصر السيلينيوم، والذي يلعب دورًا هامًا في وظائف أنزيمات الكبد وتنظيف الجسم من بعض السموم التي تعمل على رفع خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة.

تناول خبز الشعير يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان، والتقليل من نمو الخلايا السرطانية في حال وجودها.

5-يعزز عمل الجهاز الهضمي

من فوائد خبز الشعير أنه يعزز عمل الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على نسب عالية من الألياف الغذائية، والتي تعمل على الآتي:

تقلل من الإصابة بالإمساك

تساهم في علاج مشكلات عسر الهضم.

تحسن حركة الأمعاء.

يساعد في التخفيف من الوزن


 

خبز الشعير فوائد خبز الشعير تعرف على اهمية خبز الشعير

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