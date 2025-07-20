أي قهوة تناسبك أكثر؟.. الفرق بين الموكا واللاتيه والكابتشينو

أصبحت القهوة جزءًا من الروتين اليومي لكثيرين، خصوصًا مع الانتشار الواسع للكافيهات، يبقى السؤال الذي يراود البعض: ما الفرق بين الموكا واللاتيه والكابتشينو؟

رغم تشابه هذه المشروبات من حيث المكونات الأساسية القهوة والحليب إلا أن لكل واحد منها طابعًا خاصًا يجعله مميزًا عن الآخر.

اللاتيه هو الخيار الأول لمن يفضلون طعم القهوة الخفيف، فهو يعتمد على جرعة إسبرسو واحدة مع كمية كبيرة من الحليب الساخن ولمسة خفيفة من الرغوة. طعمه ناعم ومثالي لبداية يوم هادئة.

أما الكابتشينو، فهو مشروب متوازن أكثر، حيث يتكوّن من كميات متساوية تقريبًا من الإسبرسو والحليب والرغوة الكثيفة. قهوته أوضح، ونكهته أقوى، ويعتبر المفضل لمحبي القهوة الكلاسيكية.

وإذا كنت من عشاق الشوكولاتة، فـالموكا سيكون صديقك المفضل. فهو مزيج غني من الإسبرسو والشوكولاتة والحليب، وغالبًا ما يُزين بكريمة أو بودرة كاكاو ليمنحك تجربة لذيذة ودافئة في كل رشفة.

الاختيار في النهاية يعود لمزاجك وذوقك، لكن معرفة الفرق بين هذه الأنواع يساعدك في طلب مشروبك بثقة في أي كافيه.