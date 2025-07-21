الطقس غدا| عودة الأجواء شديدة الحرارة والعظمى تسجل 42 درجة

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

الطقس غدا في مصر

ويكون الطقس غدا خلال ساعات الليل، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس غدا ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

تظل نشاط الشبورة تؤثر في الأجواء في الصباح الباكر، تحديدا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

عن حالة البحرين خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة

السواحل الشمالية 32 للعظمى والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد 39 للعظمى والمحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة