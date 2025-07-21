شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيشهد نشاط قويا الرياح في عدد من المناطق القاهرة الكبري والوجه القبلي والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اليوم، مؤكدا أنه متوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة، ، لذا على سائقي المركبات توخي الحذر عند القيادة، مؤكدا أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعا خلال هذه الأيام، وهذا الارتفاع من شأنه أنه يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.