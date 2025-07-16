موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة طقس "عجيبة"، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، خاصة في محافظات الصعيد وجنوب الجمهورية.

وأوضح في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن هذه الموجة الحارة ستستمر لعدة أيام متتالية، مؤكدًا أهمية اتخاذ المواطنين الاحتياطات اللازمة لتفادي تأثيرات الحرارة الشديدة، خاصة كبار السن والأطفال.

أمطار في الشمال وسط حرارة مرتفعة

وأضاف القياتي أن الطقس لن يقتصر على الحرارة المرتفعة فقط، بل يُتوقع أيضًا عودة فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، نتيجة تغيرات في نشاط الرياح وارتفاع نسب الرطوبة، خصوصًا على السواحل الشمالية ومدن الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم: حار نهارًا ومائل للحرارة ليلًا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة

الإكثار من شرب السوائل والمياه

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

الحذر عند القيادة أثناء سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية

و تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية المتباينة بين ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار، مما يستوجب اليقظة والمتابعة المستمرة للنشرات الجوية من الجهات الرسمية.