أخبار التوك شو.. استقرار الذهب والعملات وحالة الطقس.. سحب آليات ثقيلة من السويداء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

"صباح البلد" يرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 49.42 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.56 جنيهًا.

أما اليورو، فقد سجل 57.77 جنيهًا للشراء و57.94 جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 66.71 جنيهًا للشراء و66.91 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 13.17 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

وسجل الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المذكورة، سعر الشراء 161.91 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع 162.42 جنيهًا.

الأرصاد: الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة من درجتين إلى أربع درجات عن المعدلات الطبيعية في الظل.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

وأوضحت غانم خلال برنامج صباح البلد أن الساعات الأولى من صباح الغد ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

نشاط رياح وارتفاع أمواج على السواحل الغربية

وأضافت غانم أن بعض المناطق من السواحل الغربية مثل السلوم ومطروح ستشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح من 30 إلى 45 كم/س، يصاحبه ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، وهو ما قد يؤثر نسبيًا على حركة الملاحة.

أسعار الذهب اليوم في مصر |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، أسعار الذهب في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر عيار 18 نحو 4011 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، 4680 جنيهًا.

أما عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، فقد بلغ سعره 5348 جنيهًا للجرام.

وسجل الجنيه الذهب قيمة إجمالية قدرها 37,440 جنيهًا.

علي عوف: سوق الأدوية ينمو 25% نتيجة تحريك الأسعار واستقرار الدولار منذ 2024



قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الدواء المصري شهد نموًا بنسبة 25% خلال الفترة الأخيرة، وهي نسبة تفوق المعدلات الطبيعية، نتيجة مباشرة لتحريك أسعار الأدوية.

توفير الدولار ودوره في دعم قطاع الأدوية

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح عوف أن الأدوية تُعد من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتحظى بأولوية واضحة من الدولة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الدولار اللازم لدعم هذا القطاع الحيوي.

توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص

وأشار إلى أن الاستقرار في سوق الصرف وتوفر الدولار منذ عام 2024 ساهما في توفير الأدوية التي كانت تعاني من النقص، مثل أدوية الضغط والسكر، لافتًا إلى أن هذه الأدوية متاحة الآن في السوق المحلي بكميات كافية

توقعات بزيادة مبيعات الأدوية بنسبة تصل إلى 30% خلال 2025.. فيديو



كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن توقعات بارتفاع مبيعات سوق الدواء في مصر بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% خلال العام الجاري، نتيجة لارتفاع القيمة المالية للدواء.

نمو سوق الدواء

وأوضح خلال مداخلته في برنامج "صباح البلد"، أن هذه الزيادة تعكس نمو السوق وليس فقط حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في بعض الأدوية الحيوية، لكنه قيد السيطرة.



وأكد عوف أن مصر واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم تمتلك مشتقات دم، ما يعزز مكانتها الاستراتيجية في مجال الصناعات الدوائية. كما أشار إلى أن الهند تصدر أدوية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا، بينما تمتلك مصر بنية تحتية قوية بـ180 مصنعًا، تتفوق من خلالها على دول مثل المغرب والسعودية وحتى على بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

خبير يُحذر من شحن الأجهزة طوال الليل: "قد يسبب حريقًا"



حذّر الخبير التقني عصام الحموري من مخاطر ترك الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة واللاب توب في الشحن طوال الليل، مؤكدًا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز واحتمال حدوث حرائق.

وقال الحموري في تصريحاته في برنامج صباح البلد :"مينفعش أسيب الأجهزة في الشحن طول الليل، لأنه ممكن يسبب حريق."

وأضاف أن بعض الأجهزة لا تحتوي على أنظمة حماية متطورة توقف الشحن تلقائيًا بعد امتلاء البطارية، مما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث ماس كهربائي.

ناقد رياضي: انتقال مصطفى محمد للأهلي مرهون بشرطين



أوضح وليد زينهم، الناقد الرياضي بجريدة روز اليوسف، أن مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية لم تكن سلبية، معتبرًا أن الفريق حقق استفادة مادية وفنية من خلال الاحتكاك بمستويات عالمية.

فتح باب الاحتراف.. الحل الأمثل للكرة المصرية

أكد زينهم خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن السماح للاعبين المصريين بالاحتراف الخارجي هو الطريق الأمثل لتطوير الكرة المصرية، مستشهدًا بنجاح تجارب محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك يمثلان العائق الأكبر أمام هذا التوجه نتيجة خوفهما من فقدان مواهب الشباب.

مصطفى محمد.. صفقة معلقة بشرطين

كشف زينهم أن التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، صعب في الوقت الحالي، موضحًا أن الصفقة تعتمد على شرطين أساسيين:

بيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

رغبة اللاعب نفسه، الذي يفضل البقاء في الملاعب الأوروبية.

إعادة افتتاح مغارة جعيتا.. نبض جديد للسياحة في لبنان



أُعيد مؤخرًا افتتاح مغارة جعيتا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في لبنان، بعد أشهر من الإغلاق نتيجة مشاكل إدارية وتشغيلية.

الإعلان عن هذا الحدث أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياحية، نظرًا لمكانة المغارة كتحفة طبيعية فريدة تشكّلت على مدى آلاف السنين بفعل ترسبات المياه الكلسية.

اتفاق حكومي يعيد تشغيل المغارة

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أحمد سنجاب، أن إعادة الافتتاح جاءت بعد التوصل إلى توافق بين الشركة المشغلة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن التشغيل الرسمي سيبدأ خلال الساعات المقبلة، في خطوة ينتظرها الزوار ومحبو السياحة البيئية بفارغ الصبر.

مغارة جعيتا.. أكثر من مجرد موقع سياحي

ليست المغارة مجرّد مقصد ترفيهي، بل تُعد ركيزة اقتصادية وسياحية حيوية لمحافظة جبل لبنان. تضمّ مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل التلفريك، والجولات المائية داخل الكهف، ومسارات المشي بين الطبيعة، مما يجعلها وجهة متكاملة للعائلات والسياح من مختلف الأعمار.

سوريا: سحب آليات ثقيلة من السويداء وإعلان وقف لإطلاق النار



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الدفاع السورية قامت بسحب الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة من مدينة السويداء، في خطوة تشير إلى تهدئة الأوضاع الميدانية في المدينة الواقعة جنوب البلاد.

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إعلان وقف إطلاق النار

وفي تطور متصل، أعلن وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، عن التوصل إلى اتفاق مع وجهاء وأعيان مدينة السويداء، يقضي بوقفٍ تام لإطلاق النار اعتبارًا من يوم الثلاثاء، بهدف احتواء التوتر وعودة الاستقرار إلى المنطقة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: قرارات حكومة نتنياهو سيئة جدًا وغير قابلة للتنفيذ



أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن القرارات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الجارية "سيئة جدًا"، منتقدًا إدارتها للملف الأمني والإنساني في قطاع غزة حسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

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المدينة الإنسانية "ذريعة لإطالة الحرب"

وفي تصريح آخر، اعتبر زعيم المعارضة أن ما يُعرف بـ"فكرة المدينة الإنسانية" في غزة ليست سوى محاولة من حكومة نتنياهو لإطالة أمد الحرب، مشيرًا إلى أنها لا تمثل حلاً واقعيًا للأزمة المتفاقمة.

قوات النظام تدخل السويداء وسط حظر تجول شامل وتوتر أمني متصاعد

أكد خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية" في سوريا، أن وحدات من وزارة الدفاع والداخلية والشرطة العسكرية دخلت صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة السويداء من الجهة الشمالية الغربية، عبر حي العمران، وذلك عقب توافق مع بعض رجال الدين في المحافظة.

اشتباكات خفيفة وحظر تجول شامل

رغم الاتفاق، شهدت المدينة اشتباكات متقطعة وإطلاق نار كثيف في بعض المحاور، ما دفع السلطات إلى فرض حظر تجول شامل، وسط توتر يسود الأجواء وتخوّف من تجدد التصعيد بين القوات النظامية وبعض الفصائل المسلحة.

شلل في المدينة وارتفاع أعداد النازحين

وأشار هملو إلى أن السويداء تعيش حالة من الشلل التام، مع إغلاق الأسواق وتوقف الحركة، بينما تواجه المستشفيات ضغطًا متزايدًا نتيجة الأحداث الأخيرة. كما نزحت أعداد كبيرة من القرى الغربية نحو مركز المدينة، حيث اضطر البعض للإقامة لدى أقارب أو معارف.