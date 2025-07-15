"صباح البلد" يرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 49.42 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 49.56 جنيهًا.

أما اليورو، فقد سجل 57.77 جنيهًا للشراء و57.94 جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 66.71 جنيهًا للشراء و66.91 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الريال السعودي 13.17 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

وسجل الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المذكورة، سعر الشراء 161.91 جنيهًا، فيما سجل سعر البيع 162.42 جنيهًا.