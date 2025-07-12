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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| حقيقة وجود متحور خطير من فيروس كورونا في مصر.. وتفاصيل حالة الطقس وأسعار العملات والذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

حقيقة وجود متحور خطير من فيروس كورونا في مصر

أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة في  موقع صدى البلد، أن فيروس كورونا أصبح فيروسا ليس جديدا، مشيرا إلى أنه مثل الفيروسات الموسمية والانفلونزا، فلا يوجد متحور خطير من فيروس كورونا فى مصر مثلما يتم النشر على السوشيال ميديا.

القاهرة 35.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 يوليو 2025.

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 12 يوليو 2025.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12 يوليو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12 يوليو 2025.

رئيس جامعة القاهرة: حصولنا على المرتبة الفضية في تصنيف ستارز ورائه جهد كبير

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة كانت قد حصلت على المرتبة الفضية في تصنيف "ستارز" (STARS) العالمي، وهو الإطار الذي يقيس أداء الاستدامة في خمسة محاور رئيسية تشمل: المجال الأكاديمي، والمشاركة المجتمعية، وإدارة الموارد، والتخطيط والإدارة، والابتكار والقيادة.

داخل المنزل وخارجه.. نصائح مهمة للحماية من العواصف الترابية

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة الأسبق بكلية الطب جامعة عين شمس، أن العواصف الترابية لا تحمل الأتربة فقط، بل قد تكون محملة بميكروبات تضر بالصحة، ما يؤدي إلى التهابات في الجهاز التنفسي والعين والجلد.

نتنياهو لـ"ترامب": الجيش الإسرائيلي سيضرب إيران حال استئناف نشاطها النووي

أكدت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي  ترامب أن الجيش سيضرب إيران إذا استأنفت نشاطها النووي، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 57,523 والمصابين يتجاوزون 136 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 قد ارتفع إلى 57,523 شهيدًا، في حين بلغ عدد المصابين 136,617 مصابًا، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مجزرة جديدة في رفح.. وتحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في المنطقة الغربية من مدينة رفح، حيث أطلقت نيرانها بشكل مباشر على مئات المواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصًا وإصابة 180 آخرين بجراح متفاوتة، بحسب ما أفاد به مراسل «القاهرة الإخبارية» بشير جبر.

الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوان

أكد الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني والطبي في القطاع وصل إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، مؤكدًا أن "غزة تعيش أصعب أيامها منذ بداية الحرب والحصار".

وزارة الصحة كورونا الطقس الذهب الدولار

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