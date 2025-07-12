حقيقة وجود متحور خطير من فيروس كورونا في مصر

أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة في موقع صدى البلد، أن فيروس كورونا أصبح فيروسا ليس جديدا، مشيرا إلى أنه مثل الفيروسات الموسمية والانفلونزا، فلا يوجد متحور خطير من فيروس كورونا فى مصر مثلما يتم النشر على السوشيال ميديا.

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “إسلام محمد”، أنه يتم علاج فيروس كورونا من خلال التطعيم أو عند الاصابة والشفاء منه، ولكن لا بد من اتباع الإجراءات الصحية من غسل اليدين والتباعد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات.

وتابع المتخصص في أخبار وزارة الصحة في صدى البلد، أنه ممنوع تناول الأدوية والمضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع ضرورة وجود الوعي الصحي.