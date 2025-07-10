ظهر في 22 دولة.. عوض تاج الدين يُعلن مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد |فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك متحورًا جديدًا لفيروس كورونا ظهر حتى الآن في 22 دولة، وهو متحور «نيمبوس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المتحور الجديد يثير القلق في الأوساط العلمية، ولكن لم ترصد حالة واحدة بمصر.

ولفت إلى أن مصر منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بالمتحور الجديد، والقلق منه نجد وزارة الصحة، تقوم بعمل جميع التدابير، وهناك تشخيص لأي حالة تصاب تصاب بأدوار البرد العادي، ولذلك نؤكد أنه لا توجد مشكلة في مصر ولم نرصد أي حالة.

كما أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن فيروس كورونا لم ينته، وهو منتشر في العالم، وهناك متحورات لهذا الفيروس تظهر كل فترة، ولكن بفضل الله كل متحور جديد يكون أضعف من الذي يسبقه، وأن المتحور الجديد لفيروس كورونا هو «نيمبوس» ولكنه ظهر في الخارج.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن اللقاحات التي حصل عليها المصريون، تصدت للمتحورات الجديدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المتحور الجديد لن ينتشر وحتى هذه اللحظة لم يصل هذا الفيروس مصر، ولكن بسبب التغيرات الجوية، نجد أن هناك أمراضا تنفسية تظهر بين المواطنين في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأمطار في عز الصيف تساهم بشكل كبير في انتشار الفيروسات التنفسية بجميع أنواعها، وأن المنتشر بين المصريين هو دور برد، وأنه لا يمكن التفرقة بين دور البرد والإصابة بفيروس كورونا.