خبير بريطاني: متحور ستراتوس من كورونا نتيجة تلاق نادر بين فيروسين

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة للقلب والصدر بمستشفى هارفيلد في لندن، عن ظهور متحوّر جديد من فيروس كورونا أُطلق عليه اسم “ستراتوس”، واصفًا إياه بأنه نتاج تلاقٍ نادر بين فيروسين مختلفين داخل جسد إنسان واحد.

وأوضح سليمان، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن هذا الاندماج الفيروسي أسفر عن ظهور نسخة هجينة من الفيروس، تتمتع بقدرة عالية على التهرب من جهاز المناعة، بفضل طفرات دقيقة طرأت على البنية البروتينية، وبشكل خاص على "الشوكة" المسؤولة عن اختراق الخلايا البشرية.

ورغم هذه الخصائص، أكد الدكتور سليمان أن المتحوّر الجديد لم يظهر حتى الآن مؤشرات على زيادة شدة الأعراض أو تفاقم الحالات المصابة، مشيرًا إلى أن الأعراض الحالية ما تزال أقرب إلى نزلات البرد، وتتمثل في بحة خفيفة في الصوت دون علامات على خطر وشيك.

وفي ختام حديثه، دعا إلى عدم الاستهانة بالمتحور، والتجديد في الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لعودة موجات انتشار جديدة.