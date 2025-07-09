استشاري مناعة: الأمطار بالصيف تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن فيروس كورونا لم ينته، وهو منتشر في العالم، وهناك متحورات لهذا الفيروس تظهر كل فترة، ولكن بفضل الله كل متحور جديد يكون أضعف من الذي يسبقه، وأن المتحور الجديد لفيروس كورونا هو «نيمبوس» ولكنه ظهر في الخارج.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اللقاحات التي حصل عليها المصريون، تصدت للمتحورات الجديدة التي ظهرت في الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن المتحور الجديد لن ينتشر وحتى هذه اللحظة لم يصل هذا الفيروس مصر، ولكن بسبب التغيرات الجوية، نجد أن هناك أمراضا تنفسية تظهر بين المواطنين في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأمطار في عز الصيف تساهم بشكل كبير في انتشار الفيروسات التنفسية بجميع أنواعها، وأن المنتشر بين المصريين هو دور برد، وأنه لا يمكن التفرقة بين دور البرد والإصابة بفيروس كورونا.