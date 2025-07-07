متحور ستراتوس ينتشر بسرعة.. وخبراء: خطورته تظهر في هذه الحالة

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن منظمة الصحة العالمية وضعت المتحور الجديد والمنتشر عالميًا حاليًا من فيروس كورونا، والمعروف باسم “ستراتوس”، تحت المتابعة، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا ستة متحورات لفيروس كورونا مدرجة على جدول المتابعة العالمي.

وأوضح عنان، خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، أن المتحور الجديد “ستراتوس” من المتوقع أن ترتفع نسبة انتشاره علميًا لتصل إلى 25٪ خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لمتابعات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المتحور الجديد ليس أكثر خطورة من المتحورات الأخرى ذات الأهمية في المتابعة.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة، إلى أنه لا داعي للقلق، سوى من سرعة انتشار المتحور الجديد، موضحًا أن خطورته الحقيقية تكمن في سرعة انتقاله بين الأفراد.

تطوير لقاح مناسب لمتحور “ستراتوس”

وأضاف عنان أن هناك توجهًا علميًا حاليًا لتطوير لقاح مناسب لمتحور “ستراتوس”، مع زيادة الميزانية المخصصة لهذا اللقاح، داعيًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى متابعة الطبيب المختص فور الإصابة، وناصحًا من لا يعانون من أمراض مزمنة باتباع بروتوكول علاج كورونا المعتمد، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.