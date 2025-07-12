مجزرة جديدة في رفح.. وتحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في المنطقة الغربية من مدينة رفح، حيث أطلقت نيرانها بشكل مباشر على مئات المواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية، ما أسفر عن استشهاد 30 شخصًا وإصابة 180 آخرين بجراح متفاوتة، بحسب ما أفاد به مراسل «القاهرة الإخبارية» بشير جبر.

تحليق منخفض لطائرات الاحتلال وتطاير خيام النازحين في خان يونس

وقال المراسل إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، ومن بينها مروحيات، حلّقت على ارتفاع منخفض جدًا في مناطق متعددة من قطاع غزة، لا سيما في شمال خان يونس، حيث أدى ذلك إلى تطاير خيام النازحين في منطقة المواصي، نتيجة قرب المروحيات من سطح الأرض.

حادثا أمن في الشجاعية وخان يونس.. واشتباكات محتملة جنوب القطاع

في سياق متصل، أبلغ جبر بوقوع حدثين أمنيّين متزامنين، أحدهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والآخر في المنطقة الشمالية من خان يونس.

وفي الجنوب، تم تداول أنباء عن اشتباك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، دون توفر معلومات مؤكدة حتى اللحظة.