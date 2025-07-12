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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غضب برازيلي في شوارع ساو باولو ضد سياسات ترامب الجمركية

مظاهرات بالبرازيل
مظاهرات بالبرازيل
محمود محسن

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها مهاجمة المتظاهرون حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، المؤيد للزعيم الجمهوري، وحملوا لافتات تدافع عن سيادة البرازيل.


احتشد آلاف المتظاهرين في ساو باولو، للاحتجاج على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وكذلك للمطالبة بزيادة الضرائب على الأثرياء.


نظمت التظاهرة نقابات وجماعات يسارية، وهتف المشاركون ضد ما وصفوه بـ"كونغرس معادٍ للشعب"، وأعربوا عن دعمهم للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.


وكان لولا قد حذر من أنه سيفرض رسومًا جمركية انتقامية إذا نفذ ترامب تعهده بزيادة الضرائب على الواردات بنسبة 50%.


كما هاجم المتظاهرون حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، المؤيد للزعيم الجمهوري، وحملوا لافتات تدافع عن سيادة البرازيل
 

ساو باولو المتظاهرون الرئيس الأمريكي ترامب لولا دا سيلفا

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