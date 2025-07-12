القسام تؤكد استهداف مجاهديها لجرافتين ودبابة ميركافا

أكدت كتائب القسام أن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من القتال تفجير جرافتين عسكريتين شرق حي الزيتون بمدينة غزة في يوم 2 يوليو.

وقالت القسام: “دمرنا دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025”.

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح في المعارك الجارية في شمال قطاع غزة.

وقبلها، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، بوقوع حدثين أمنيين بالغي الصعوبة في الشجاعية وخان يونس جنوب قطاع غزة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستنفار بين صفوف قوات أمن الاحتلال.

كما لفتت إلى هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهو ما يوضح حجم الاستهداف من المقاومة الفلسطينية، فيما شن الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم تكشف المواقع الإخبارية الإسرائيلية عن عدد القتلى من الاحتلال في الحدثين الأمنيين في خان يونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرقي مدينة غزة.



