استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 12 يوليو 2025

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.58 جنيه للبيع و49.44 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.15 جنيه للبيع، و 57.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.43 جنيه للبيع، 67.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.22 جنيه للبيع، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيه للبيع، و 161.80 جنيه للشراء.