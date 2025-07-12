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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعنت إسرائيلي وكارثة إنسانية| تعقيدات أمام الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة

هدنة غزة
هدنة غزة
ياسمين القصاص

تشهد الساحة السياسية والدبلوماسية تحركات متسارعة ومكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية ودمار البنية التحتية. 

ورغم اتساع نطاق الوساطات الإقليمية والدولية، فإن هذه الجهود تصطدم بتحديات كبيرة تهدد فرص التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. 

وفي طليعة هذه التحديات، يقف الموقف الإسرائيلي المتشدد حائلا أمام تحقيق اختراق فعلي في مسار المفاوضات، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني بشكل ينذر بكارثة غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تواجه الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الوساطات الإقليمية والدولية عقبات جدية تعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز هذه العقبات يتمثل في التعنت الواضح من قبل الحكومة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل التهدئة طويلة الأمد، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.

وأشار فهمي، إلى أن ورغم وجود اتفاق مقترح، فإنه لا يزال قيد التفاوض والتعديل، ولم يبلغ بعد مرحلة النضوج التي تتيح تنفيذه.

والجدير بالذكر، أن كشفت مصادر فلسطينية الجمعة أن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.

وأوضحت المصادر الفلسطينية التي لم تكشف هويتها لفضائية العربية أن إسرائيل أضافت ملف المساعدات وتفرعت منه تفاصيل حول آليات إدخالها.

وأشارت المصادر إلى أن إقامة دولة الاحتلال "لمنطقة إنسانية" في قطاع غزة ملف معقد وشائك جدا.

يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتكب، مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطينيي، أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين قرب مدرسة الحرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

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