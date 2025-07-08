الشعب الجمهوري: مصر تبذل جهودًا جبارة لإقرار هدنة شاملة في غزة

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة ومكثفة خلال الفترة الحالية لإقرار هدنة شاملة ومستدامة في قطاع غزة، انطلاقًا من دورها التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على وقف نزيف الدم الفلسطيني وتهيئة الأجواء لعودة مسار الحل السياسي.

وأضاف "عبد الصمد" في بيان صحفي، أن مصر لا تدّخر وسعًا في اتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الجانب الأميركي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة دون عراقيل أو اشتراطات تعجيزية.

وأشار إلى أن مصر قدمت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة مبادرات عديدة لوقف القتال، وتعزيز التهدئة، والتوصل إلى اتفاق يحفظ دماء الأبرياء، لكن الاحتلال يصرّ على سياسة المراوغة والتهرب من الالتزامات، مما يعرقل الوصول إلى تسوية إنسانية عاجلة ويزيد من معاناة المدنيين المحاصرين.

وأدان أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، الممارسات الإسرائيلية المتعنتة، لا سيما استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع، ورفض المقترحات الأممية والعربية للتهدئة، محذرًا من أن استمرار هذا التصعيد يُعد جريمة ضد الإنسانية، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

واختتم "عبد الصمد" بيانه بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الوطني والقومي تجاه فلسطين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وضمان التوصل إلى حل عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.