رئيس جامعة القاهرة: حصولنا على المرتبة الفضية في تصنيف ستارز ورائه جهد كبير

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة كانت قد حصلت على المرتبة الفضية في تصنيف "ستارز" (STARS) العالمي، وهو الإطار الذي يقيس أداء الاستدامة في خمسة محاور رئيسية تشمل: المجال الأكاديمي، والمشاركة المجتمعية، وإدارة الموارد، والتخطيط والإدارة، والابتكار والقيادة.

وقال محمد سامي عبد الصادق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكستر نيوز، إنه تم اختيار جامعة القاهرة ضمن أفضل المؤسسات التعليمية أداءً على المستوى الدولي في مجال الاستدامة لعام 2025، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج جهد متواصل من كافة منتسبي الجامعة، وأن الطموح القادم هو تحقيق التصنيف الذهبي.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: لم نصل إلى هذا الإنجاز إلا نتيجة مجهودات كبيرة، وهو يعكس التقدير الدولي لخطوات الجامعة الجادة لترسيخ ثقافة الاستدامة في التعليم والبحث العلمي وإدارة الموارد".