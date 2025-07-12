71 شهيداً في غزة منذ الفجر.. واستهداف مبنى بمحيط الجامعات

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن طيران الاحتلال شنّ غارة جوية استهدفت مبنى يقع في محيط الجامعات بمدينة غزة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المكان وسقوط عدد من الضحايا، لم تُعلن حصيلتهم بعد.

29 شهيداً أثناء انتظار المساعدات الإنسانية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن من بين الشهداء الـ71 الذين سقطوا منذ فجر اليوم، 29 كانوا من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، ما يسلط الضوء على تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع.

اشتباكات عنيفة في الشجاعية وخان يونس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات عنيفة تدور حاليًا في منطقتي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخان يونس جنوب القطاع، في إطار العمليات البرية التي ينفذها جيش الاحتلال.

إصابة جندي إسرائيلي شمال القطاع

وأشارت المصادر الإسرائيلية ذاتها إلى إصابة أحد جنود الاحتلال خلال المعارك الجارية في شمال قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حالته الصحية.