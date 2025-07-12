تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة وإصابة جندي إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جنديًا إسرائيليًا أُصيب خلال المعارك الجارية في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

حدث أمني في خان يونس

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بوقوع "حدث أمني" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل أو طبيعة الحادث حتى الآن.

استهداف 250 هدفًا خلال يومين

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجمات على 250 هدفًا داخل قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الضربات استهدفت مواقع تُستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة داخل القطاع، وسط تحذيرات من تدهور أكبر في الأوضاع الإنسانية.