المبعوث الأمريكي يحذر: لبنان سيعود لبلاد الشام بسبب حزب الله

حذر المبعوث الأمريكي الخاص ​توم باراك، اليوم السبت، من أن لبنان سيعود إلى بلاد الشام إذا استمر وضع حزب الله المتمركز في الجنوب كما هو.

وقال المبعوث الأمريكي، في حديث إلى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، إن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "​حزب الله​".

وأوضح باراك ، أن لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".

وأشار إلى أن السوريون يقولون إن لبنان منتجعنا الشاطئي.. لذا علينا التحرك.. وأنا أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني.. هذا يُحبطني".

ولفت إلى وجود إطار زمني محدود في ​لبنان​، "مرتبط بصبر الرئيس الأمريكي دوالد ترامب معتبرا أن سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح "حزب الله" هو الخوف من حرب أهلية.