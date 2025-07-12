قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة تبادلية كبرى بين النصر السعودي وميلان الإيطالي
بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي ويؤسس آخر للثلاجات
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل
خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.. وبوتين يميل للموقف الأمريكي
قمة الأهلي والزمالك وبيراميدز تقترب.. من يستضيف السوبر المصري؟
مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي
وزير الطيران يبحث مع نظيره السيراليوني التعاون بمختلف مجالات القطاع
مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد وسام أبو علي
3 قرارات حاسمة من فيريرا لإعداد الزمالك للموسم الجديد
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي يحذر: لبنان سيعود لبلاد الشام بسبب حزب الله

المبعوث الأمريكي الخاص ​توم باراك
المبعوث الأمريكي الخاص ​توم باراك
قسم الخارجي

حذر المبعوث الأمريكي الخاص ​توم باراك، اليوم السبت، من أن لبنان سيعود إلى بلاد الشام إذا استمر وضع حزب الله المتمركز في الجنوب كما هو.

وقال المبعوث الأمريكي، في حديث إلى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، إن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "​حزب الله​".

وأوضح باراك ، أن لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفا: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".

وأشار إلى أن السوريون يقولون إن لبنان منتجعنا الشاطئي.. لذا علينا التحرك.. وأنا أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني.. هذا يُحبطني".

ولفت إلى وجود إطار زمني محدود في ​لبنان​، "مرتبط بصبر الرئيس الأمريكي دوالد ترامب معتبرا أن سبب تأخر الحكومة اللبنانية في التعامل مع سلاح "حزب الله" هو الخوف من حرب أهلية.

المبعوث الأمريكي توم باراك بلاد الشام حزب الله الرئيس الأمريكي ترامب الحكومة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

احتقالية بحضور تامر حسنى

محمد السعدني: هناك فجوة في إدارة بعض المساحات التجارية

المتحف القومي للحضارة المصرية

فعالية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة لتعزيز الوعى الأثري لجميع الفئات

وزير الكهرباء

عصمت: قطاع الكهرباء يمتلك قدرات توليد غير مسبوقة وبنية تحتية ضخمة

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد