إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس وآخر بالشجاعية

أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية ، بوقوع حدثين أمنيين بالغي الصعوبة في الشجاعية وخان يونس جنوب قطاع غزة، وهو ما أدى إلى حالة من الاستنفار بين صفوف قوات أمن الاحتلال.

كما لفتت إلى هبوط مروحية إجلاء إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهو ما يوضح حجم الاستهداف من المقاومة الفلسطينية، فيما شن الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولم تكشف المواقع الإخبارية الإسرائيلي عن عدد القتلى من الاحتلال في الحدثين الأمنيين في خان يونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرقي مدينة غزة.



حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيترو بيريز من أن إسرائيل تنفذ "مخططا وحشيا وماكيافيليا للقتل" في قطاع غزة، في الوقت الذي أفادت فيه الهيئة العالمية أنه منذ شهر مايو الماضي، قُتل نحو 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة.