أردوغان: اليوم فتحت صفحة جديدة لتركيا بعد نزع سلاح العمال الكردستاني

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن صفحة جديدة فتحت لتركيا بعد بدء تسليم الأسلحة من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه بدءا من يوم أمس دخلت آفة الإرهاب التي استمرت 47 عاما مرحلة النهاية بإذن الله.

وأضاف أردوغان: طورنا صناعاتنا الدفاعية وأنتجنا أسلحتنا لمكافحة الإرهاب دون الاعتماد على الخارج ، وسيطرنا على حدودنا عبر عمليات عابرة للحدود ، ونتابع عن كثب كل أنواع المبادرات التي من شأنها وقف إراقة الدماء ودموع الأمهات، وتخفيف الألم وتعزيز الأخوة، واليوم يوم جديد وصفحة جديدة فتحت في التاريخ، اليوم فُتحت أبواب تركيا العظيمة والقوية على مصراعيها".



وأضاف أردوغان: أقول بوضوح إن مشروع "تركيا الخالية من الإرهاب" الذي نسعى لتحقيقه مؤخرا ليس نتيجة مفاوضات أو مساومة، ولهذا كونوا على يقين بأننا لن نسمح بانتهاك كرامة الجمهورية التركية ولا بانحنائها.

وتابع: ونواصل مشروعنا "تركيا خالية من الإرهاب" انطلاقا من هذا المفهوم ولم ولن ننخرط في أي عمل لا يخدم مصلحة تركيا، وموقفنا اليوم وسياستنا وتوجهاتنا موجهة فقط لمصلحة تركيا، وكل ما نقوم به هو من أجل تركيا وشعبنا واستقلالنا ومستقبلنا".

وحول إلقاء تنظيم "بي كي كي" سلاحه قال أردوغان: تركيا انتصرت وانتصر الأتراك والأكراد والعرب وكل فرد من مواطنينا البالغ عددهم 86 مليون نسمة ، والجمهورية التركية تقف شامخة، أكثر قوة وعظمة اليوم مما كانت عليه بالأمس، والأهم من ذلك أنها مفعمة بالأمل أكثر في مستقبلها ووجود الأتراك والأكراد والعرب مرتبط بتضامنهم ووحدتهم واليوم يبزغ فجر تركيا العظيمة والقوية".

وتابع أردوغان: ليست قضية مواطنينا الأكراد فحسب بل مسألة أشقائنا الأكراد في العراق وسوريا هي قضيتنا أيضا.. نناقش هذه المرحلة معهم وهم سعداء للغاية بذلك.

جدير بالذكر أنه أحرق ثلاثون مسلحا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم عند مدخل كهف في شمال العراق أمس الجمعة، في خطوة رمزية ولكنها مهمة نحو إنهاء التمرد المستمر منذ عقود ضد تركيا.